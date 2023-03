Warum begleitetes Fahren Führerscheinneulingen hilft

Plus Junge Autofahrer verursachen überdurchschnittlich häufig Unfälle. Für mehr Sicherheit auf der Straße gibt es das begleitete Fahren. Worauf man dabei achten sollte.

Alle 21 Minuten ereignete sich 2022 in Schwaben Nord ein Verkehrsunfall. Alle zwei Stunden wurde laut Verkehrsstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord jemand dabei verletzt und 35 Menschen starben. Bei den insgesamt über 25.000 Verkehrsunfällen waren junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren mit über 1000 überdurchschnittlich häufig die Verursacher. Um diese Zahl zu senken, gibt es das begleitete Fahren. Doch bringt das überhaupt etwas? Und woraus sollte man achten? Ein Fahrlehrer berichtet von seiner Erfahrung.