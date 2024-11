Warum in Fischach und Gersthofen bald Krippenplätze fehlen werden

Macht es einen Unterschied, ob in einer Krippengruppe zwölf oder 15 kleine Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betreut und gefördert werden? Das kommt auf den Standpunkt an, hat die Fachbereichsleiterin für Kindertagespflege, Petra Hetzner, jetzt im Jugendhilfeausschuss des Landkreises gesagt. Frage man Eltern nach dem, was für sie wichtig ist, dann gehe es zumeist darum, überhaupt einen Platz in erreichbarer Nähe mit einer guten Versorgung, etwa beim Essen, gefunden zu haben. Der Unterschied liege in der Belastung des Personals und der Kinder, macht Hetzner deutlich. Zwei Jahre war es den Kommunen im Landkreis Augsburg möglich, 15 Kinder in einer Krippengruppe unterzubringen. Damit ist jetzt wieder Schluss. Der Landkreis kehrt zu seinem Konzept der kleineren Gruppen zurück.

