Was ein Talahon ist und wo man ihn in der Region entdeckt.

Die sogenannten „Talahons“ sind laut Social Media ein männlicher Stereotyp, der bestimmte Merkmale besitzt und der in jeder Stadt vertreten ist. Bei den Jugendlichen ist der Begriff „Talahon“ gängig, genauso wie es mal der „Alman“ (erfüllen deutscher Stereotype) war. Übersetzt bedeutet der Begriff, der aus dem Arabischen stammt, „komm her“. Gemeinsam mit den Worten „Schere“ und „Aura“ ist im Rennen um das Jugendwort 2024.

Talahons sind selten allein unterwegs. Die jungen Leute im Alter von zwischen 14 und 20 Jahren erkennt man an ihrer (meist gefälschten) Markenkleidung: Gucci, Prada, Versace und Co. Besonders gerne tragen sie eine Gucci-Cap, einen Gürtel und eine Bauchtasche. Ein weiteres Merkmal ist das Schattenboxen auf öffentlichen Plätzen und das exzessive Nutzen von E-Scootern.

Capital Bra gilt als „Talahon“

Wenn der „Talahon“ eine Stadt wäre, dann wäre er laut TikTok Frankfurt. Denn dort sind besonders viele von ihnen unterwegs. Einer der bekanntesten unter ihnen ist wohl der Deutschrapper „Capital Bra“. In Augsburg sind trifft man Talahon in der Innenstadt - gerne flitzen sie auf einem E-Scooter vorbei. Fun Fact: Es gibt sogar einen viralen Song passend zu dem neuen Stereotyp. Er heißt „Verknallt in einen Talahon“ und wurde von einer Künstlichen Intelligenz komponiert.

