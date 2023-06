Landkreis Augsburg

Was kostet ein Kita-Platz im Augsburger Land?

Plus Wie viel Geld Eltern für einen Kita-Platz ausgeben, hängt davon ab, wo sie wohnen. Die Preise gehen im Kreis Augsburg weit auseinander. Wo der Kita-Besuch günstig ist.

Von Katja Röderer

Wie viel kostet ein Kita-Platz im Augsburger Land? Das hängt vor allem davon ab, in welchem Ort die Familie wohnt, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergeben hat. So müssen Eltern in Hiltenfingen, Biberbach, Nordendorf oder Zusmarshausen für die Betreuung ihres Nachwuchses mehr als doppelt so viel Geld ausgeben wie Eltern in Untermeitingen, Oberottmarshausen oder Gersthofen. Wer seine Sprösslinge hier in den Kindergarten bringt, bezahlt dafür faktisch nicht aus eigener Tasche.

Das liegt daran, dass der Freistaat den Eltern monatlich 100 Euro pro Kindergartenkind für die Betreuung in einer Kita zuschießt. Wenn ein Kindergartenplatz also zwischen 60 und 78 Euro im Monat kostet, wie beispielsweise in Untermeitingen, kommen auf die Eltern nach Abzug dieser 100 Euro keine Kosten für die Betreuung zu. Ursprünglich wollte Bayern die Familien auf diese Weise finanziell entlasten. Viele Kommunen, die teilweise selbst knapp bei Kasse sind, sahen sich inzwischen gezwungen, die Elternbeiträge für Kita-Plätze zu erhöhen, sodass die Entlastung im Geldbeutel der Eltern vielerorts geringer ausfällt.

