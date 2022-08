Wassermangel macht den Feuerwehren im Augsburger Land zu schaffen

Plus "Wasser Marsch" ist das Lieblingskommando bei jedem Mitglied der Feuerwehr. Doch auf Klimawandel und Wasserknappheit reagieren die Wehren nun mit Notfallplänen.

Wasser ist immer noch das Löschmittel der ersten Wahl für die Feuerwehren. Doch der Klimawandel wirkt sich mittlerweile auch auf die Brandbekämpfung aus. Schließlich stehen vor allem im ländlichen Raum nicht an jeder Ecke Hydranten, die sich aus dem Trinkwassernetz speisen. "Auch bei Einsätzen auf der A8 sind wir natürlich auf unsere Löschfahrzeuge angewiesen", sagt Christian Kannler, Kommandant der Feuerwehr Neusäß. Doch die durchschnittlich 2000 Liter aus einem Fahrzeug reichen bei einem Durchlauf von bis zu 250 Litern nur wenige Minuten aus. Wasser zu sparen und gleichzeitig ausreichend Wasser für die Brandbekämpfung zur Verfügung zu haben, stellt daher auch die Feuerwehren vor neue Herausforderungen.