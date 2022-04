Landkreis Augsburg

18:20 Uhr

Weniger Corona-Tests, aber hohe Trefferquote im Landkreis Augsburg

Über 100 Corona-Teststation wie hier bei der Boxschule Robin Krasniqi in Gersthofen, gibt es im Landkreis Augsburg. Doch die Nachfrage geht zurück.

Plus Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests geht zurück. Erste Teststationen schließen bereits. So ist die Infektionslage in den Gemeinden des Landkreises Augsburg.

Von Regine Kahl

Apotheker Johannes Rehm kennt das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Augsburg ziemlich gut. Er betreibt seit längerer Zeit zwei Teststationen in Neusäß und Stadtbergen. Sein Eindruck von der aktuellen Lage: Es kommen zwar weniger Leute zum Testen, aber die Positivrate bei den Ergebnissen ist ziemlich hoch im Vergleich zum vergangenen Jahr. Auf die sinkende Nachfrage reagieren inzwischen andere Verantwortliche für Teststationen. Sie schließen oder öffnen nur noch mit reduzierter Stundenzahl.

