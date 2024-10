Wenn die Grundschulzeit mit Mobbing beginnt

Für Lea hat der Albtraum ein Ende. Sie hat die Schule gewechselt, weil es für sie der einzige Weg war, die Tortur zu beenden. Dabei hatte sich das Mädchen damals so sehr auf die Schule gefreut. Doch schon nach wenigen Wochen in der ersten Klasse einer Grundschule im nördlichen Landkreis begannen die Attacken: Mehrere Mädchen in ihrer Klasse haben es auf sie abgesehen. Wieder und wieder wird sie bedrängt, beleidigt und drangsaliert. Bis die Situation schließlich völlig eskaliert. Doch Lea ist kein Einzelfall.

