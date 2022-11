Leseraktion: Wer gestaltet zu Hause ein stimmungsvolles Adventsfenster?

Eine beliebte Tradition in der Vorweihnachtszeit lebt wieder auf: die aufwendig gestalteten Adventsfenster. Wir suchen Teilnehmer und veröffentlichen die schönsten Fotos.

In vielen Orten kommt eine schöne Tradition in der Vorweihnachtszeit zurück: Privatleute oder Geschäftsinhaber dekorieren im Advent mit viel Liebe und Herzblut ihre Fenster. Im Stil eines Adventskalenders ist dann an jedem Tag im Advent eine andere Adresse dran, und wer in Weihnachtsstimmung kommen will, kann sich am Adventfenster des Tages einfinden. Denn meist ist am Spätnachmittag vor Ort auch ein kleines "Programm" mit Musik oder Punsch geboten. Auch Kindergärten oder Vereine haben sich früher an der Aktion beteiligt. In Welden und Neukirchen lebt diese schöne Traditiuon heuer wieder auf.

Aber wie sieht es in Ihrem Ort aus? Wer plant ein stimmungsvolles Adventsfenster? In einer Bilderaktion veröffentlichen wir die schönsten Dekorationen in der Zeitung und online im Internet. Interessenten melden sich bitte per E-Mail an: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. An diese Adresse können dann auch die Fotos in einer Dateigröße von mindestens 2 MB geschickt werden. (AZ)