Wer macht mit bei unserer Mäschkerle-Aktion?

Der Fasching ist 2025 lang. Zeigt genug, sich ein tolles Kostüm einfallen zu lassen. Das muss gar nicht neu sein, manchmal gibt ja auch der eigene Schrank etwas her, oder ein Flohmarkt. Bis Aschermittwoch am 5. März stehen noch jede Menge Bälle, Prunksitzungen, Partys und Umzüge an. Aber, was ist dieses Jahr angesagt? Was geht immer? Und wer hat sich mal wieder selbst mit seiner Verkleidungsidee übertroffen?

Unsere Zeitung sucht das schönste Mäschkerle im Landkreis Augsburg. Mitmachen kann jeder, der Fantasie oder dem Alter sind keine Grenzen gesetzt. Und so kann man teilnehmen: Schicken Sie uns von sich im Kostüm Bilder per E-Mail als JPG-Datei: Bitte beachten Sie, dass die Bilder mindestens eine Größe von einem Megabit haben sollten und vergessen Sie nicht, dazuzuschreiben, wer das Foto gemacht hat.

Was ebenso wichtig ist: Alle, die auf dem Bild zu sehen sind, mit Vor- und Zunamen nennen. Wir freuen uns auch über Wohnort, Kostümidee und ein wenig mehr Faschingsinfos. Natürlich dürfen auch die Kleinsten mitmachen, Mamis und Papis dürfen uns gerne Bilder ihrer Prinzessinnen, Polizisten, Löwen und Co. schicken. Mit Zusendung Ihrer Bilder (an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de) erklären Sie sich automatisch damit einverstanden, dass wir diese sowohl in unseren Printausgaben der Heimatzeitungen als auch auf unseren Online- und Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis. (AZ)