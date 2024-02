Landkreis Augsburg

Wie der Wald im Landkreis Augsburg fit für die Zukunft gemacht wird

Plus Alle drei Jahre kommen die Wälder in der Region auf den Prüfstand. Wie genau das geschieht und was der Baumbestand mit den Abschusszahlen des Wildes zu tun hat.

Von Josef Thiergärtner

Wie soll der Wald der Zukunft aussehen? Und wie kann die Umgestaltung des Waldes funktionieren? Entscheidend dafür ist nach Meinung vieler Experten eine Vielfalt von klimaresistenten Baumarten. Fichten-Monokulturen halten dem Klimawandel nicht stand, wie Fachleute schon vor langem erkannt haben. Damit der Umbau aber langfristig Erfolg hat, ist es wichtig, den Bestand des Wildes mithilfe eines Abschussplans in den Wäldern mit den Zielen der Waldwirtschaft in Einklang zu bringen.

Die Grundlage hierfür ist ein Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung. Es wird alle drei Jahre von der Bayerischen Forstverwaltung für die rund 750 Hegegemeinschaften in Bayern erstellt. Wie dieses Aufnahmeverfahren zustande kommt, erläuterten Bereichsleiter Ralf Gang und Revierleiter Thomas Miehler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten jetzt bei der Auftaktveranstaltung.

