Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wie werden die neuen Regeln für Cannabis im Augsburger Land umgesetzt?

Plus Seit 1. April ist Cannabis in Deutschland grundsätzlich legal – auch im Landkreis. Das Gesetz beeinflusst die Arbeit der Polizei. Wie sie die neuen Regeln kontrolliert.

Seit knapp zwei Wochen darf gekifft werden – zumindest theoretisch. Denn in der Praxis bietet das neue Cannabisgesetz eine ganze Reihe an Ausnahmen. Weiterhin strafbar machen sich etwa diejenigen, die in der Nähe von Kindern oder Schulen kiffen oder zu viel der Droge in der Tasche haben. Kontrolliert wird das von der Polizei. Was hat sich seit der Legalisierung geändert?

Das weiß Zusmarshausens Polizeichef Robert Schmitt. Der größte Unterschied: "Vor der Legalisierung war es eine verbotene Substanz, die man schon von Weitem gerochen hat." Jetzt ist das nicht mehr so. Riechen kann man einen angezündeten Joint zwar noch immer, doch illegal ist das Kiffen nicht mehr überall. "Das Gesetz ist da sehr komplex", meint der Polizeichef. Diese Ausnahmen zu kontrollieren, sei nicht einfach. Noch sei es aber zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Seit dem 1. April gab es im Bereich der Polizei Zusmarshausen jedenfalls noch keine Verstöße gegen das neue Cannabisgesetz. Allerdings: Weiterhin meldet die Polizei regelmäßig Verstöße von Autofahrern, bei denen ein Drogentest auf die mittlerweile legale Droge anschlug.

