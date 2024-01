Wo gibt's die meisten Autos im Landkreis Augsburg?

Plus Das Auto ist für viele das wichtigste Verkehrsmittel, auch im Landkreis Augsburg. Doch in welcher Gemeinde stehen die meisten Autos im Verhältnis zur Einwohnerzahl?

Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt - das Auto ist oft das wichtigste Verkehrsmittel. Aus vielen kleineren Orten kommt man bequem nur mit dem Auto von A nach B. Doch in welcher Gemeinde stehen die meisten Wagen im Verhältnis zur Einwohnerzahl und wie viele E-Fahrzeuge fahren im Augsburger Land? Ein Blick auf die Zahlen offenbart spannende Ergebnisse. Einfach mal ins Auto steigen und losfahren. Das ist für viele gleichbedeutend mit Freiheit und ein Hobby, in das sie viel Geld investieren. Für andere ist der Pkw ein Mittel zum Zweck im Alltag.

Bislang galt: Die Zahl der Autos steigt bislang im Augsburger Land - bis jetzt. Von 93.865 Wagen im Jahr 2015 wuchs die Zahl Jahr für Jahr kontinuierlich an. 2020 waren es 164.279, 2022 dann 169.066, 2023 waren es 170.545 Fahrzeuge. Zum Jahresanfang sank die Zahl leicht auf 169.893.