Wo ist was los? Ein Wochenende für Halloween-Fans und Sternegucker

Im Landkreis Augsburg ist nun endgültig der Herbst eingekehrt und es gibt am Wochenende vom 28. bis 29. Oktober viele Veranstaltungen im Warmen. Auch Halloween steht vor der Tür.

Die Wetterprognose ist wechselhaft und die Ferien gehen los. Viele fragen sich, was sie am Wochenende vom 28. und 29. Oktober oder an Halloween unternehmen könnten. Neben Grusel-Partys gibt es auch ruhigere Veranstaltungen. Hier ein paar Tipps fürs Wochenende im Augsburger Land:





Auf geht's zur Halloween-Party im Augsburger Land:

Eine Grusel-Party für Kinder ab drei Jahren, laut Veranstalter sogar "die größte Kinder-Halloween-Party in der Region", gibt es bereits am Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Diskothek PM in Untermeitingen . Versprochen wird Musik, Spiele und Spaß. Kinder können verkleidet oder unverkleidet kommen. Eintritt: sechs Euro.

Die Erwachsenen sind dann zwei Tage später, am Dienstag, 31. Oktober, dran: Die "Halloween-Horror-Nacht" im PM Untermeitingen mit viel Musik und aufwendiger Deko geht von 22 bis 5 Uhr morgens. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Noch eine Halloween-Party für die ganze Familie gibt es im Landkreissüden. " Halloween am Ilsesee " mit DJ und süßen Überraschungen für kleine Zombies und Vampire wird von der Bar Sunrise präsentiert. Beginn ist am Dienstag um 15 Uhr.

Der nächste Leonhardiritt steht an:

Am Sonntag findet in Gessertshausen der Leonhardiritt statt. Beginn ist um 10 Uhr an der Leonhardskapelle. Um 11 Uhr ist Pferdesegnung.

Hier wird es musikalisch:

Im Haus der Vereine in Reutern heißt es am Samstag ab 19.30 Uhr "Aufspuin beim Wirt" mit Dreigesang, Tanzlmusi und Geschichten. Veranstalter ist der Musikverein Reutern.

In Gersthofen tritt am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche Maria Königin des Friedens das dreiköpfige Vokalensemble Gersthofen mit "Dettinger Te Deum" auf.

In Neusäß in der Emmauskirche spielen am Sonntag um 16 Uhr das Akkordeon-Orchester "Accordimento", die Stadtkapelle und der Volksmusikkreis Neusäß .

In Zusmarshausen im Festsaal St. Albert treten am Samstag um 20 Uhr das Vokalensemble "MixDur" und die Chorgemeinschaft Zusmarshausen auf.

Hier geht es zum Sterne gucken:

In der Volkssternwarte Streitheim kann am Samstag von 18.30 bis 22.30 Uhr die partielle Mondfinsternis bestaunt werden.

Hier geht der Vorhang auf:

In der Gersthofer Stadthalle kommt am Samstag um 19.30 Uhr Sebastian Klussmann auf die Bühne.

Die Couplet-AG mit Musikkabarett tritt am Samstag um 20 Uhr in Steppach im Pfarrsaal St. Raphael auf.

Repair-Café trifft auf Flohmarkt: