Worauf freuen Sie sich 2025?

2025 ist da - ein Neuanfang, eine Chance, neue oder alte Träume zu verwirklichen, Ziele zu erreichen und persönliche Herausforderungen zu meistern? Unsere Redaktion hat einige Menschen aus dem Landkreis gefragt, worauf sie sich besonders freuen.

Für Katrin Kehrle aus Langweid beginnt 2025 mit einem großen Bauprojekt: Der Vorbau ihres Hauses soll erneuert werden. Mit Begeisterung berichtet sie: „Weiter am Haus zu arbeiten, da freu‘ ich mich drauf.“ Doch ihre Wünsche gehen über die Arbeit an den eigenen vier Wänden hinaus. Gesundheit liegt ihr besonders am Herzen. Ohne sie könnten auch die besten Pläne nicht umgesetzt werden. „Eigentlich war geplant, nach Amerika zu fliegen, aber das geht gesundheitlich jetzt leider nicht“, erzählt sie mit Bedauern. Deshalb wünscht sie sich für das neue Jahr vor allem Gesundheit – und Glück, das das Leben erst vollständig macht. „Nur Gesundheit bringt auch nichts“, sagt sie nachdenklich. Auch auf die Hochzeit ihres Cousins dieses Jahr freut sich die Langweiderin schon.

Eine Neusässerin schaut mit einer Mischung aus Abenteuerlust und Zielstrebigkeit auf 2025

Lea Schenk aus Neusäß startet mit großen Zielen ins neue Jahr. Sie zieht es oft in die Ferne. „Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr eine größere Reise zu unternehmen“, erzählt sie voller Vorfreude. Für sie ist es nicht nur eine Gelegenheit, neue Orte zu entdecken, sondern auch, ihren Horizont zu erweitern. „Ich freue mich darauf, viele neue Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln“, sagt sie mit einem Lächeln. Doch die Neusässerin hat noch einen weiteren Meilenstein vor Augen: Den Abschluss ihres Studiums. „Ich wünsche mir, alle Herausforderungen daraus zu meistern und nochmal ein paar Fortschritte zu machen.“ Mit einer Mischung aus Abenteuerlust und Zielstrebigkeit blickt sie dem neuen Jahr entgegen.

Eine Königsbrunnerin wünscht sich mehr Zusammenhalt und Frieden auf der Welt

Für Ria Goosmann aus Königsbrunn stehen Familie und gesellschaftliche Werte im Mittelpunkt ihrer Wünsche. Ihre Kinder liegen ihr besonders am Herzen, und ihre größte Hoffnung ist es, dass sie und ihre Liebsten weiterhin gesund bleiben. Neben diesen persönlichen Wünschen hat sie auch berufliche Ziele. „Ich habe 2025 Orte, die ich unbedingt besuchen will“, verrät sie voller Vorfreude. Doch auch der Wunsch nach einem erfüllten Arbeitsleben begleitet sie. „Ich hoffe, dass ich so lange wie möglich noch arbeiten kann.“

Goosmanns Blick geht über die persönliche Ebene noch hinaus. Sie sehnt sich nach einem harmonischeren Miteinander in der Gesellschaft. „Ich hoffe auf weniger Egoismus und Selbstdarstellung und auf mehr Zusammenhalt. Etwas mehr Stabilität. Und dass mehr Frieden auf der Welt herrscht, vor allem in den aktuellen Krisenherden“, sagt sie mit Nachdruck. Ihr Wunsch nach mehr Menschlichkeit ist ein Aufruf, den viele nach den Ereignissen aus dem Jahr 2024 teilen dürften.