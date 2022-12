Zum Teil nur noch ein Zug pro Stunde zwischen Augsburg und Meitingen

Plus Weil Go-Ahead nicht genügend Lokführer hat, streicht es im Landkreis Augsburg Zugverbindungen. Dagegen wird protestiert. So reagiert das Bahnunternehmen.

Sanktionen gegen das Bahnunternehmen Go-Ahead fordern die SPD-Ortsvereine aus Gablingen, Gersthofen, Meitingen, Thierhaupten und Nordendorf. Hintergrund ist die Ankündigung des Unternehmens, wegen fehlender Lokführer weniger Züge fahren zu lassen. Hauptsächlich betroffen davon sind Nahverkehrszüge im nördlichen Landkreis Augsburg.