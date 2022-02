Bauern im Kreis Augsburg protestieren gegen Aldi

Plus Der Discounter Aldi wirbt mit mehr Tierwohl bei seinen Produkten. Die Bauern finden das scheinheilig und sagen: "Wir werden ans Messer geliefert."

Mit Traktoren und Plakaten demonstrierten Vertreterinnen und Vertreter des Bayerischen Bauernverbandes jetzt vor dem Aldi in Zusmarshausen. Ihr plakativer Vorwurf: "Aldi liefert die Bauern ans Messer." Aldi widerspricht.