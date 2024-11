Zwei neue „Sport-Grundschulen“ im Landkreis Augsburg

Kultusministerin Anna Stolz hat 49 Grundschulen mit dem Profil „Sport-Grundschule“ für ihren Einsatz für Bewegung und gesunde Ernährung ausgezeichnet. Mit dabei sind auch die Grundschule in Emersacker und die Grundschule in Steppach.

Bei einem Festakt wurde Schulen aus den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und Schwaben das Prädikat „Sport-Grundschule“ verliehen. Die Kultusministerin würdigte hierbei das überdurchschnittliche Engagement der ausgezeichneten Schulen: „Bewegung und eine ausgewogene Ernährung bilden ein stabiles Fundament für ein gesundes und ausgeglichenes Leben. Auch unsere Schülerinnen und Schüler erfahren: Wer körperlich fit ist, der ist auch mental stark und kann die täglichen Herausforderungen erfolgreich meistern“.

Was eine „Sport-Grundschule“ ausmacht

Die „Sport-Grundschulen“ würden vorbildhaft zeigen, wie das im Schulalltag umgesetzt werden kann. Sport und Bewegung seien untrennbar mit dem ganzheitlichen Lernen verbunden. Vor mehr als fünf Jahren hatte das bayerische Kultusministerium das Profil Sport-Grundschule eingeführt, um Bildungseinrichtungen auf dem Weg zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung zu unterstützen. Die Schulen überzeugen durch eine konsequente Umsetzung des Bewegungs- und Gesundheitsprogramms „Voll in Form“, sie bieten Schwimmunterricht und ein breites Sportangebot an und nehmen an Schulsportwettbewerben und Projekten mit Sportvereinen und Hochschulen teil.

Im Bereich der gesunden Ernährung punkten die Schulen durch Kooperationen mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung, gesunde Pausenbrot-Angebote und Workshops zur Schulverpflegung. Seit dem Schuljahr 2018/2019 wurden bayernweit insgesamt rund 280 Grundschulen zur Sport-Grundschule zertifiziert. (AZ)