Weihnachtstrucker sammelt Pakete für die Ukraine

Bereits zum dritten Mal sammeln die Kolpingsfamilien gespendete Pakete für Kinder, Familien und die vielen Notleidenden in der Ukraine, die ihre Weihnachtstage im Krieg verbringen. „Schenken auch Sie den Hilfsbedürftigen in der Ukraine das starke Zeichen, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen werden“, sagt Heinz Schaaf, der Kolping-Bezirksvorsitzende aus Gersthofen. In den letzten beiden Jahren konnten schon fast 2000 Päckchen mit notwendigen Hilfsgütern an Bedürftige in der Ukraine verteilt werden. Die gespendeten Pakete werden von den Kolpingsfamilien vor Ort gesammelt und an der zentralen Sammelstelle in Gersthofen auf einen LKW der Johanniter verladen. Mit dem Johanniter-Weihnachtstrucker gelangen sie dann in das Kolpinglager nach Czernowitz in der Ukraine und werden dort von Kolpingmitgliedern an Bedürftige verteilt. Wem es nicht möglich ist, ein Paket zu packen, der kann die Aktion mit einer Spende an die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützen. Abgabestellen Gersthofen: Kath. Pfarrbüro (Schulstr. 1), Rathaus Bürgerservicezentrum (Rathausplatz 1), Stadtbücherei (Bahnhofstr. 12), Schreibwaren Nettel (Augsburger Str. 24), Augsburger Holzhaus Hirblingen (Gersthofer Str. 9). Abgabestelle Biberbach: Dorfladen (Marktplatz 4). Bitte jeweils die Öffnungszeiten beachten. Abgabeschluss ist der 17. Dezember. Eine Packliste und weitere Abgabestellen unter www.kolpingwerk-augsburg.de/ukraine im Internet. (AZ)

