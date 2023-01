10.500 Euro Schaden nach Unfall auf der B2

Zu einem Auffahrunfall kommt es am Mittwochmorgen auf der B2 bei Langweid. Die Polizei berichtet von hohem Sachschaden.

Bei einem Unfall auf der B2 bei Langweid ist laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro Sachschaden entstanden. Demnach musste am Mittwoch gegen 7.15 Uhr ein Autofahrer stark abbremsen, weil viel Verkehr war. Das bemerkte der hinter ihm fahrende 30-Jährige offenbar zu spät. Mit seinem Auto krachte er gegen das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto auf ein weiteres geschoben. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Augsburg. Verletzt wurde niemand. (AZ)