3000 Euro Schaden nach Unfall an der B2

Wie die Gersthofer Polizei am langen Wochenende mitteilte, hat sich am Donnerstag an der B2 ein Unfall ereignet. Demnach war um 15.52 Uhr ein Lastwagen an der Anschlussstelle Langweid Nord auf dem rechten Fahrstreifen zu weit lang links gekommen. Eine Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Lastwagenfahrer allerdings fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 64-jährige Opelfahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand nach Auskunft der Polizei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 entgegen. (corh)

