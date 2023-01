Bescherung nach der Langweider Dorfweihnacht

Das Essen ging aus, aber die Kasse war voll. Wen der große Erfolg der Dorfweihnacht jetzt freut.

Für eine "rundum gelungene Dorfweihnacht" bedankte sich Langweids Zweiter Bürgermeister Christian Herfert bei allen, die nach zwei Jahren Pause wieder mitgemacht hatten, um der Vorweihnachtszeit Glanz zu verleihen. Die Langweider hatten richtig Lust auf ihre Dorfweihnacht und kamen in Strömen in den Schulhof mit den vielen Buden. Der unerwartete Zulauf leerte die Grills und Töpfe zu schnell, ein Problem, das es so nicht mehr geben soll. Künftig wird ein Back-up organisiert; darauf können sich hungrige Besucher beim nächsten Mal verlassen.

Im Rathaus trafen sich die Beteiligten, um Kassensturz zu machen. Über 6000 Euro waren zusammengekommen. Bedürftige Familien werden davon ebenso profitieren wie Kindergarten- und Schulkinder des Ortes. Die Musiker und das Elektrikerteam erhielten kleine Zuwendungen und die teilnehmenden Vereine können je 450 Euro in ihre Arbeit investieren. Der Gewerbeverbund verzichtete zugunsten der Vereine auf seinen Anteil.

Die Dorfweihnacht wird reihum von den Langweider Vereinen mit Unterstützung der Gemeinde organisiert. 2022 war der Musikverein federführend, 2023 sind die Schützen am Zug. Sie starten mit einem kleinen Finanzpolster von 660 Euro in die Vorbereitungen, das von den Erlösen zurückgelegt wurde. (sdk)

Lesen Sie dazu auch