Beschwerde scheitert: Wirt aus Langweid muss Corona-Bußgeld bezahlen

Plus Weil ein Wirt seine Gäste während der Pandemie an der Theke bediente, muss er nun 5000 Euro Bußgeld zahlen. Hintergrund sind die damals geltenden Coronaauflagen.

Die Erinnerungen an viele Auflagen während Coronapandemie sind längst verblasst. Ein Wirt aus Langweid wird sie wohl nicht mehr vergessen. Denn er muss 5000 Euro Bußgeld bezahlen, weil er seine Gäste in seiner Kneipe damals bewirtete. Der Wirt wollte die Strafe zunächst nicht akzeptieren. Nun musste sich ein Ausschuss im Landtag mit dem Fall befassen.

Hintergrund: Der Wirt hatte im Landtag eine Petition eingereicht, um das Bußgeld doch noch abzuwenden. Das Petitionsrecht ergänzt den Rechtsweg. Ein Ziel dabei ist es, unabhängig vom Weg zu den Gerichten Lösungen zu finden. Doch in diesem Fall hatte die Petition keinen Erfolg, berichtet der neue Landtagsabgeordnete Anton Rittel (Freie Wähler) unserer Redaktion. Er war einer der Abgeordneten, die über den Fall entscheiden sollten. Nach der Sitzung sagt er: „Die Sache ist rechtens gelaufen.“