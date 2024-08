Fritz-Felsenstein-Schule bekommt zwei Millionen Euro Förderung

Gute Nachrichten für die neue Fritz-Felsenstein-Schule am zweiten Standort in Langweid. Die Heilpädagogische Tagesstätte erhält eine Investitionsförderung von gut zwei Millionen Euro als Projektförderung vom Freistaat Bayern. Das teilte der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll mit. Er hatte sich laut Mitteilung als zuständiger Berichterstatter für den Sozialbereich im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags und beim Sozialministerium für eine zügige Bewilligung der Zuwendung eingesetzt. Vorstandsvorsitzender Gregor Beck freut sich: „Das ist für uns eine große Entlastung, dass schon dieses und nächstes Jahr Haushaltsmittel für uns abrufbar sind. Schließlich verbauen wir in diesen beiden Jahren jeweils rund 20 Millionen Euro – und sparen uns immensen Zinsaufwand für die Zwischenfinanzierung.“ Das neue Förderzentrum mit Gesamtkosten von rund 63 Millionen Euro sei ein großer Fortschritt für alle Familien, die aus dem nördlichen Landkreis bislang die Stadt Augsburg durchqueren müssen, um nach Königsbrunn an den bisher einzigen Standort zu kommen. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr begonnen. (AZ)

