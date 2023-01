In Langweid gehen die ersten Tablet-Klassen an den Start

Langweid ist eine von 300 bayerischen Schulen, in denen der digitale Unterricht der Zukunft getestet wird. Dafür mussten auch die Eltern in die Tasche greifen.

Mit den eigenen Tablets lernen; aus den Möglichkeiten bewährter und sehr moderner Methoden der Pädagogik die bestmögliche Strategie für jeden Lernenden auszuwählen. Das ist das erklärte Ziel digitaler Schule. Als Teilnehmer im bayernweiten Projekt "digitale Schule der Zukunft" sind die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 7a der Grund- und Mittelschule Langweid seit Kurzem mitten in der Testphase, was Schule einmal sein wird.

Nur mit der vollen Unterstützung der Gemeinde habe man sich erfolgreich bewerben können, bedankte sich Schulleiter Christian Reckerth beim offiziellen Projektauftakt bei Bürgermeister Jürgen Gilg. Der war gekommen, um sich anzusehen, was moderner Unterricht leisten kann. Und war beeindruckt von der schnellen Auffassungsgabe der Schüler und dem Einsatz der Lehrkräfte, die in der digitalen Lernwelt selbst Lernende sind.

Das steckt hinter den Tablet-Klassen in Langweid

Die Klassenleiterinnen der beiden Tablet-Klassen, Birgit Lachenmayr und Stephanie Baylacher, mussten sich in Schulungen erst einmal selbst einen Überblick der neuen Möglichkeiten verschaffen. Harun Göktas übernahm neben der Leitung "seiner" neunten Klasse die Aufgabe der Systemkoordination und Betreuung und unterstützte die Eltern bei allen Fragen rund um die Anschaffung der Geräte. "Der Kollege verbrachte unzählige Zusatzstunden und praktisch seine ganzen Sommerferien in der Schule, damit der Projektstart gelingen konnte", so Reckerth.

Am Projekt "digitale Schule der Zukunft" dürfen bayernweit nur rund 300 (oder fünf Prozent) aller Schulen teilnehmen. Jeder Schüler bekommt einen Zuschuss von 300 Euro für die private Anschaffung des Tabletcomputers. Den Rest übernehmen die Eltern. Die Geräte werden zentral verwaltet und gewartet. Schadsoftware oder unangemessene Inhalte können so nicht in das System der Schule eingeschleppt werden. "Ohne die Bereitschaft der Eltern, Geld für die Tablets in die Hand zu nehmen, wäre das Projekt schon an der Ladenkasse gescheitert", so Reckerth.

Heute ist in den beiden Klassen schon fast selbstverständlich, was Außenstehenden wie Zukunftsmusik erscheint. Maßgeschneidert stehen Lerninhalte zum Download bereit, die dem individuellen Wissensstand entsprechen. Während ein Schüler, dessen Familie aus der Ukraine geflüchtet ist, Vokabeln lernt, konzentrieren sich andere auf Grammatik oder Geschichte. Aufgaben können über QR-Codes auf das Tablet geladen werden und stehen sofort bereit zur Bearbeitung. So erlernen die Jugendlichen ohne Hemmschwelle den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Umgebungen, die in der späteren Lern- und Arbeitswelt selbstverständlich sein werden.

Auch für die Schulleitung ist das Projekt ein bedeutender Schritt in die Zukunft, die gerade vor den Fenstern der Klassenräume entsteht. In die neue Grund- und Mittelschule Langweid wird die gerade geschaffene und bis zum Umzug erprobte digitale Infrastruktur nahtlos umziehen. Bis dahin wird die Hälfte der Mittelschüler schon mit dem Tablet zur Schule kommen. Die gute Nachricht, die noch ganz frisch ist, konnte Reckerth beim Starttermin verkünden: Das Projekt wird erweitert, zusätzliches Geld wird fließen.