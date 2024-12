In Langweid gibt es nach einem Tag Präsenzunterricht schon wieder Homeschooling

Lange hat er nicht gedauert, der Präsenzunterricht in der Grund- und Mittelschule Langweid. Wie in der vergangenen Woche berichtet, waren dort zeitweise über 200 Schülerinnen und Schüler sowie eine ganze Reihe von Lehrkräften erkrankt. Dabei waren unterschiedliche Erreger im Umlauf, von Magen-Darm-Infektionen bis zu Keuchhusten. Um die Erkrankungswellen zu brechen und überhaupt Unterricht für so viele Kinder und Jugendliche wie möglich zu machen, gab es in Langweid nun einige Tage digitalen Distanzunterricht. Am Montag hat sich die Schule dann wieder vor Ort getroffen. Doch das erwies sich als keine gute Idee. Bis zum Beginn der Weihnachtsferien findet der Unterricht deshalb wieder zuhause statt.

Distanzunterricht bis zu den Weihnachtsferien

Denn bis Montagvormittag, als der Präsenzunterricht wieder startete, „waren jedoch bis etwa 10 Uhr nach wie vor mehr 140 Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern eingegangen und auch das Lehrerkollegium ist mit 13 dienstunfähig erkrankten Lehrkräften stark belastet“, berichtet eine Sprecherin des Landratsamts. „In Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler, aber selbstverständlich auch für alle Lehrkräfte vor Ort geht die Grund- und Mittelschule Langweid ab Dienstag, 17. Dezember, bis einschließlich Ende dieser Woche wieder in den Distanzunterricht.

Das bedeutet, vor den Weihnachtsferien, die nächsten Montag beginnen, kommt die Schulfamilie nicht mehr in Präsenz zusammen. Aus Sicht der bereits angesprochenen Fürsorgepflicht ist das wohl die richtige Entscheidung, denn immer noch befinden sich unter den Krankmeldungen 65 Neuerkrankte. „Es handelt sich um verschiedene Erkrankungen. Das Krankheitsgeschehen ist sehr diffus. Es sind Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen betroffen“, so die Sprecherin weiter.

So läuft der Distanzunterricht in Langweid

Vor allem für die Mittelschule stellt der Umstieg auf digitalen Distanzunterricht kein Problem dar, im Rahmen eines Pilotprojekts sind alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Im Grundschulbereich ist jede Lehrkraft für die Umsetzung eines Konzepts selbst verantwortlich. Zumeist geht es dabei um das Bearbeiten von Arbeitsaufträgen.