Langweider führt Pflegeteam Nord unter Dach von Cosmea weiter

Nach der Übernahme geht die Betreuung der Pflegebedürftigen wie gewohnt weiter. Auch die Mitarbeitenden bleiben dieselben.

Seit über 25 Jahren betreut das Pflegeteam Nord mit seiner ambulanten Sozialstation, inklusive Tagespflege, pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in Langweid, Gersthofen, Gablingen, Biberbach und den angrenzenden Ortschaften. Geschäftsführerin Christine Huhsmann wird das Unternehmen nun in neue Hände geben.

Synergieeffekte und Kooperationen

"Zum einen möchte ich meine Tätigkeit aus Altersgründen beenden, zum anderen – und das ist mir viel wichtiger – soll der Pflegedienst auch in Zukunft auf dem Markt bestehen bleiben“, erklärt Huhsmann und ist überzeugt, dass mit der Übernahme durch das Unternehmen Cosmea Pflege die Synergieeffekte mit anderen Institutionen besser genutzt und neue Kooperationen eingegangen werden können. Nach der Übernahme werde die Pflege und Betreuung der Patienten vom Pflegeteam lückenlos weitergeführt, erläutert Huhsmann und freut sich, dass auch alle Mitarbeitenden weiterbeschäftigt werden könnten.

"Da ich selbst in Langweid aufgewachsen bin, ist es für mich etwas Besonderes, den Pflegedienst hier übernehmen zu dürfen", betont Cosmea-Geschäftsführer Alexander Blaschke. "Ich freue mich sehr, dabei auf die Expertise der eingespielten Mitarbeitenden, gerade der langjährigen Pflegedienstleiterin Birgit Holzapfel vertrauen zu dürfen."

Autark agierende Standorte

Cosmea Pflege ist ein Zusammenschluss von 16 Pflegediensten im südwestdeutschen Raum. Mit Sitz in Mannheim bietet die Holding an ihren autark agierenden Standorten ambulante Tourenpflege, Tagespflege sowie Intensiv- und Vielstundenpflege an. Seit vielen Jahren ist Cosmea bereits in Augsburg aktiv. Mit dem Pflegeteam in Langweid würden die beiden Versorgungsgebiete in Gersthofen jetzt nahtlos aneinander anschließen, so Blaschke. Das gemeinsame Fuhrpark- und Abrechnungsmanagement sorge dadurch für mehr Effizienz im Betrieb und eine Entlastung der einzelnen Standorte.

Unterstützung der Gemeinde

Dass die Übernahme so schnell gelingen konnte, führt Geschäftsführer Blaschke vor allem auf die Geschlossenheit der Belegschaft zurück, die voll hinter ihrem Betrieb stünden, aber auch auf die Unterstützung der Gemeinde. „Mit der Übernahme haben pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen, wir alle, eine große Sorge weniger", betont Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg und dankte Huhsmann für ihre lange Schaffenszeit. (AZ)