Langweids Gewerbegebiet nimmt Gestalt an

Die ersten Straßenlaternen stehen, die Straßenführung ist erkennbar: In Langweids Norden entsteht ein Gewerbegebiet. Schon die Planung störte eine Firma.

In der engen Schleife der B2-Abfahrt nördlich von Langweid in Richtung Lechstahlwerke und Meitingen sind die ersten Details des neuen Gewerbegebiets Langweid-Nord erkennbar. Die Erschließung des 6,8 Hektar großen Areals ist in vollem Gange, somit steht einer zügigen Entwicklung nichts im Wege. Dabei waren die Lech-Stahlwerke noch vor vier Jahren gegen die Pläne.

Damals hatte Meitingen befürchtet, das neue Gewerbegebiet beanspruche Lärmkontingente, die mit der geplanten Erweiterung der Lech-Stahlwerke kollidieren könnten. Ein Rechtsanwalt der Lech-Stahlwerke hatte damals, im November 2020, in einer Stellungnahme ausgeführt, dass Langweid mit seinen Planungen die Erweiterungspläne des Stahlwerks verhindern wollte.

Meitingen hatte sich danach laut Bürgermeister Michael Higl entschieden, nicht gegen Langweid vorzugehen. Die Lärmkontingente seien im Bebauungsplan festgelegt worden. Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg hielt sich auf Nachfragen zu Details über das neue Gewerbegebiet wegen der laufenden Grundstücksgespräche zurück. Eine Anfrage unserer Redaktion an die Lech-Stahlwerke mit der Bitte um eine Stellungnahme zu dem Gewerbegebiet in der Nachbarschaft blieb bisher unbeantwortet.