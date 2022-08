Langweid

09:45 Uhr

Lkw-Fahrer beschädigt geparktes Auto in Langweid und flüchtet

In einer Parkbucht an der Gottlieb-Daimler-Straße in Langweid wird nachts ein Auto erheblich an der Fahrertür beschädigt. Passiert ist das wohl beim Rangieren.

Ein geparktes Auto ist in Langweid vermutlich von einem Lastwagen beschädigt worden. Der Schaden an der Fahrertür beläuft sich auf rund 4500 Euro. Passiert ist der Unfall an der Gottlieb-Daimler-Straße bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor einer Woche, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Unfall ist vermutlich beim Rangieren passiert, der Verursacher aber hat sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei in Gersthofen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

Themen folgen