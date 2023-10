Langweid

11:57 Uhr

Mann will Unkraut entfernen und setzt dabei seine Hecke in Brand

Ein Mann setzt in Langweid versehentlich seine Hecke in Brand.

In Langweid will ein Mann in seinem Hof Unkraut entfernen. Dabei setzt er versehentlich seine Hecke in Brand. Durch die Hitze bersten einige Fensterscheiben.

