Langweid

18:15 Uhr

Mit sieben im TV: Kindermodel Louisa Heinrich kommt im ZDF groß raus

Plus Mit gerade mal zwei Jahren hatte Louisa Heinrich aus Langweid am Lech ihre ersten Modelaufträge. Jetzt ist sie auch bei ZDF Neo im Fernsehen zu sehen.

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

"Ruhe bitte! Achtung - Kamera läuft! Und bitte!" So ähnlich muss es am Set ablaufen, wenn ein Film gedreht wird. Während die meisten Menschen solche Ausschnitte nur aus dem Fernsehen kennen, weiß die siebenjährige Louisa Heinrich aus Langweid am Lech genau, wie sich ein Dreh abspielt. Sie war als Schauspielerin und Kindermodel schon bei einigen Produktionen dabei, unter anderem bei der neuen ZDF Neo-Serie "I don't work here".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen