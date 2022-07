Musikverein Langweid legt sich beim Sommerkonzert ins Zeug

Plus Lange mussten die Langweider Musiker wegen der Corona-Pandemie pausieren. Nun zeigten sie beim Sommerkonzert, dass sie nichts verlernt haben. Und das kam an.

Zwei Jahre wurde der Probebetrieb wegen der Corona-Schutzmaßnahmen eingeschränkt und der Musikverein Langweid konnte nicht auftreten. Deswegen legten sich die Sänger, Instrumentalistinnen und Instrumentalisten beim Sommerkonzert umso begeisterter ins Zeug. Die Zuhörer ließen sich mitreißen.