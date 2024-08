Polizei berichtet von Rollerdieben in Langweid

In Langweid waren am Wochenende offenbar Rollerdiebe unterwegs. Die Polizei berichtet von gleich drei Fällen, die in Zusammenhang stehen sollen. In der Nacht auf Sonntag beobachtete demnach eine Anwohnerin vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die in der Jägerstraße in Foret einen Roller aus einem Grundstück geschoben haben. Nach dem die Frau die mutmaßlichen Diebe ansprach, ließen sie den Roller im Garten zurück und flüchteten.

Gegen 4.15 Uhr verschwand dann in der Deuringer Straße ein blauer Roller der Marke Hercules. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro.

Ein weiterer Geschädigter meldete sich bei der Polizei am Sonntagvormittag. Er gab an, dass Unbekannte das Zünd-, das Lenkradschloss und die Frontabdeckung seines Rollers manipuliert hatten. Vermutlich wollten sie den Roller in der Parkstraße stehlen, berichtet die Polizei. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen geht davon aus, dass alle drei Taten zusammenhängen. Die Ermittlungen laufen. (kinp)