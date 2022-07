Langweid-Stettenhofen

14.07.2022

Extreme Trockenheit im Augsburger Land: Feuer vernichtet Arbeit von einem Jahr

Das 7,8 Hektar große Weizenfeld von Landwirt Alfons Welzenhofer stand am Mittwoch in Flammen. Der Landwirt hofft, für den Schaden zumindest finanziell entschädigt zu werden.

Plus "Ein ganzes Jahr Arbeit ging in Flammen auf", sagt Landwirt Alfons Welzhofer nach dem Brand auf seinem Feld in Stettenhofen. Auch im Wald herrscht akute Brandgefahr.

Von Philipp Kinne

Kilometerweit war die Rauchwolke über seinem Feld zu sehen. Am Tag nach dem großen Brand blickt Landwirt Alfons Welzhofer auf seinen Acker in Stettenhofen. "Ein Jahr Arbeit ging in Flammen auf", sagt der 64-Jährige. In seinen Händen hält er das, was nach dem großen Feuer übrig ist: ein paar Weizenkörner. Eigentlich sollte der Weizen bald geerntet werden - doch daraus wird nichts mehr.

