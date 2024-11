Volles Haus beim Ladies- und Mädels-Kleiderflohmarkt in Langweid

Die Nachfrage beim Frauen-Kleiderflohmarkt in Langweid war wieder riesengroß. Aufgrund der zahlreichen Anfragen musste die Anzahl der Verkaufstische im Pfarrheim auf insgesamt 40 aufgestockt werden. Dennoch konnten viele Interessentinnen nicht mehr zum Zug kommen. Kaufwillige und Anbieterinnen kamen schnell ins Ratschen und Feilschen. Ob Teenager oder gesetzteres Alter – für fast alle war im reichlichen Fundus etwas zu finden. Nette Begegnungen und gute Gespräche gab es allemal. Bei Kaffee und Kuchen, Butterbrezen und Getränken, ließ es sich gut aushalten. Kleidung die nicht verkauft werden konnte, konnte an Hilfe Conkret Langweid gespendet werden und geht nach Rumänien. So kann Menschen, die dringend Kleidung benötigen, auch dort geholfen werden. Der nächste Langweider Ladies- und Mädels-Kleiderflohmarkt findet voraussichtlich im April 2025 statt.

