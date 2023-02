Zwei junge Männer randalieren nachts in Langweid-Foret: Polizei sucht Zeugen

Die Täter ziehen in Langweid-Foret durch mehrere Straßen und richten zahlreiche Verwüstungen an. Von den beiden gibt es eine Videoaufzeichnung.

Zwei junge Männer haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Langweid-Foret randaliert und einigen Sachschaden angerichtet. Die bislang noch Unbekannten durchstreiften die Straßen rund um die Parkstraße bis ins Wohngebiet Waldviertel.

Nach Auskunft der Polizei hoben sie Gullydeckel aus, bogen einen Fahnenmast so stark um, dass er in die Parkstraße ragte, legten einen mobilen Basketballkorb ebenfalls teilweise auf die Straße und stellten einen steinernen Blumentopf auf die Motorhaube eines geparkten Autos. Zudem rissen sie an einem Wohnmobil der Außenspiegel ab. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt. Es gibt jedoch eine Spur zu den Tätern.

Randale in Langweid-Foret: Die Täter sind etwa 20 Jahre alt

Aus dem Bereich der Verwüstungen sind Videoaufzeichnungen vorhanden, die zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren zeigen. Zu sehen sind sie, wie sie kurz vor 3.30 Uhr ein Anwesen im Tatortbereich betraten. Als sie die Kamera bemerkten, verließen sie das Grundstück wieder. Die Polizei Gersthofen ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sollten weitere Beschädigungen entdeckt werden, können diese unter der Telefonnummer 0821/323-1810 gemeldet werden. (thia)