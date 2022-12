Neuer Kletter-Parcours: In der Leopold-Mozart-Schule geht es hoch hinaus

Die Schüler der Leopold-Mozart-Grundschule in Leitershofen können sich auf dem neuen Kletter-und Balancier-Parcours jetzt richtig austoben.

Darauf haben die 257 Grundschüler der Leopold-Mozart-Schule lange gewartet. Nun ist der heiß ersehnte Balancier- und Kletterpfad einsatzbereit. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Schule gab es für die Kinder dieses besondere Geschenk, finanziert durch Spenden, der Stadt Stadtbergen und des Fördervereins, das mit 25.000 Euro zu Buche schlug.

„Vor 20 Jahren schuf der damalige Rektor Gerd Häuser einige Spielgeräte für den Außenbereich der Schule an, wie eine Kletterspinne, das Klettergerüst und den ,Eiffelturm`, damit die Kinder sich in der Pause austoben können", erinnert Rektorin Renate Wipfler. Seither gab es in diesem Bereich keine Neuerungen mehr. Wipfler freut sich daher jetzt besonders, dass „ihre“ hellauf begeisterten Kinder die Kletteranlage – erst einmal klassenweise in der großen Pause – ausprobieren und nach Herzenslust testen können.

Kletter-und Balancier-Parcours: Freier Zugang auch für Gäste

Am Nachmittag steht die Anlage dann den Schülerinnen und Schülern der Offenen Ganztagesschule (OGTS) und Gästen zur Verfügung. „Der freie Zugang für Alle ist sicher ein Mehrgewinn für das Freizeitverhalten am Ort“, betont Wipfler. So hat das neue Gerät aus Holz, aufgebaut in L-Form, an jeder Station Aufgaben und spielerische Herausforderungen. Das Klettern oder Balancieren regt die Freude an Bewegung, die motorischen Fähigkeiten, Muskelaufbau, Ausdauer, Beweglichkeit, das Gleichgewicht und die Koordination an. Diese motorischen Fähigkeiten sind auch notwendig, um körperliches Selbstvertrauen zu erlangen.

Auch der sozial-emotionale Aspekt kommt nicht zu kurz. So lernen die Kinder sich abzuwechseln, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und auch sich zu unterstützen. „Der Bauhof der Stadt Stadtbergen wird den aktuell matschigen Boden rund um die Kletteranlage noch mit Hackschnitzeln aufschütten, damit die Kinder nicht so dreckig werden“, sagt Wipfler und schmunzelt.