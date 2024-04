Aufruf für Leserinnen und Leser: Wieso ziehen Menschen aufs Land?

Menschen, die lange in Großstädten lebten, ziehen vermehrt aufs Land. Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Welche Gründe gibt es dafür?

Für viele Menschen ist ein Leben auf dem Land attraktiv. Nun zieht es auch immer mehr Leute von der Stadt aufs Land. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Online-Marktplatzes ImmoScout24. Die Nachfrage nach Wohnraum verlagert sich demnach auf das Umland von Metropolen. Ein Grund könnte das gestiegene Mietpreisniveau sein. Wir wollen deshalb mit Menschen sprechen, die von der Stadt ins Augsburger Land gezogen sind. Welche Gründe sprechen für Sie für ein Leben außerhalb der Stadt? Was hat Sie zu Ihrem Umzug bewogen? Melden Sie sich per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff "Stadtflucht". Wir freuen uns, Ihre Geschichten zu hören. (diba)