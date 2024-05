Lützelburg

Der Dorfladen feiert seinen fünften Geburtstag mit Überraschungen

Plus Das Team des beliebten Lützelburger Treffpunkts zum Einkaufen und Essen plant eine Veranstaltung mit Liveband, Tanz und Tombola.

Von Thomas Hack

Der Dorfladen in Lützelburg: nostalgischer Tante Emma-Laden, gemütliches Bistro-Lokal und ehrenamtlicher Lieferservice in einer einzigen Institution – derartige Einrichtungen können nur wenige Gemeinden im Augsburger Land ihr Eigen nennen. Nun lädt der beliebte Treffpunkt aufgrund seines fünfjährigen Bestehens am Samstag, 11. Mai, in das Lützelburger Theaterheim zu Livemusik, Tanz und einigen kulinarischen Überraschungen ein. Auch humorvolle Anekdoten rund um den Alltagsbetrieb des Ladens sollen an diesem Abend erzählt und gezeigt werden.

Wie war es aber vor einem halben Jahrzehnt zu diesem ungewöhnlichen „Ortsmittelpunkt“ gekommen? Die Idee dazu hatte der mittlerweile in den Ruhestand getretene Bernhard Christi, nachdem in Lützelburg auch die allerletzte Metzgerei-Filiale geschlossen worden war. Und heute ist der Dorfladen für zahlreiche Einwohner der Gemeinde nicht mehr wegzudenken, findet man in diesem doch nahezu alles, was man für den täglichen Bedarf eben schlichtweg so benötigt. Das Herzstück im Verkaufsraum stellt dabei zweifelsohne die Frischetheke mit unverpackten Fleisch-, Wurst- und Käsespezialitäten dar, doch auch die weiteren Ladenregale lassen keinerlei Wünsche offen – von Grundnahrungsmitteln bis zur Grillholzkohle ist hier nahezu alles mit dabei. „Wir haben ein gutes Grundsortiment“, lässt Karl Hörmann, der Mitgesellschafter des Dorfladens dazu verlauten. „Und wir wissen mittlerweile, was die Kunden brauchen.“ Dabei achte man auf die Qualität und auch die Regionalität der Waren. „Wir haben von Anfang an versucht, die Produzenten vor Ort einzubinden“, so Christi dazu weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

