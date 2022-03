Unbekannte zünden Kleidercontainer in Maingründel an

Am Wochenende zündelten vermutlich Jugendliche mehrfach im Bereich Kutzenhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, in Maingründel einen Kleidercontainer der Aktion Hoffnung mit einem Bremsenreiniger in Brand zu setzen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Aufgrund des Tatortes und der Tatzeit wird ein Zusammenhang mit dem Brand von Holzstapeln in der gleichen Nacht vermutet.

Ein Holzstapel brannte am Wochenende in Maingründel

Ein Zeuge teilte am Samstag etwa um Mitternacht mit, dass auf der Verbindungsstraße von Kutzenhausen nach Wollishausen (Richtung B300) ein Brennholzstapel brenne. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen wurde festgestellt, dass circa acht Ster Kiefernbrennholz in Brand gesetzt worden waren. Zwei Ster Holz waren bereits verbrannt, als die Feuerwehren Gessertshausen und Wollishausen das Feuer löschen konnten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Ein weiterer Zeuge teilte der Polizei mit, dass er beim Vorbeifahren am Brandort zwei Jugendliche, die zu Fuß in Richtung Maingründel liefen, gesehen habe, die möglicherweise mit dem Brand etwas zu tun gehabt haben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (kar)

Lesen Sie dazu auch