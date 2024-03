Margertshausen

In Margertshausen wird das Wetter gezaubert

Plus Eine nicht nur wettertechnisch turbulente Komödie sorgt bei der Premiere für ein äußerst heiteres Hoch beim Publikum der Theaterfreunde des SSV Margertshausen.

Von Marcus Angele

Drei Akte voller Lacher, eine Menge Szenenapplaus und hervorragend aufgelegte Schauspieler auf der Bühne – bei der Premiere des Theaterstücks „Malefiz-Donnerblitz“ von Autor Ralph Wallner zeigten sich die Akteure der Theaterfreunde Margertshausen im kleinen Saal des Sportheims von der besten Seite. Bei diesem Stück hatten aber auch die Techniker hinter der Bühne viel zu tun: Sie ließen es regnen, hageln und sogar Blitz und Donner zuckten im Hintergrund des mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Bühnenbildes vom Himmel. Alle zehn Vorführungen waren nach kurzer Zeit bereits ausverkauft.

Mitwirkende 1 / 2 Zurück Vorwärts Auf der Bühne: Christian Eller (Schneider Zwirn), Simone Frank (Ehefrau Alma), Kathrin Mühleisen (Tochter Mona), Erich Zaha (Bauer Wuisler), Johanna Holl (Fichtbäuerin), Peter Schmid (Bibi), Andrea di Benedetto (Luca), Julia Kastner (Sonnen-Res), Lilla Urban (Blitz-Burgl).

Hinter der Bühne: Marlene Schmid (Regie), Stephan Eller (Regie, Technik, Bühnenbau), Sonja Huber, Nadine Gebele (Souffleuse), Andreas Wolf (Bühnenbau, Malerei), Peter Finch (Bühnenbau, Technik), Petra Wolf, Sandra Schinko (Maske).

Mal etwas anderes haben in dieser Theatersaison die beiden Regisseure Marlene Schmid und Stephan Eller mit ihrer Truppe im wahrsten Sinne des Wortes auf die Bühne gezaubert. Fast wie ein Märchen kam der heitere und turbulente Schwank „Malefiz-Donnerblitz“ daher. Die Besetzung war rundum gelungen - die Akteure blühten in ihren Rollen richtig auf. Gerade weil das Publikum im kleinen Sportheimsaal so dicht an der Bühne sitzt, sah man hier die Spielfreude in den Gesichtern. Das Stück selbst bot wie das Wetter stürmische Dialoge, sanfte Momente, Gedankenblitze sowie trockenen und manchmal auch etwas schlüpfrigen Humor.

