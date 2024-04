387 Meerschweinchen aus ganz Bayern sind zu Gast

In Meitingen findet eine große Meerschweinchen-Schau statt. Die Tiere werden nach Körperform und Farbe bewertet.

Der „Meerschweinchen Club Bayern“ veranstaltet am Samstag, 6. April, eine Schau in der Gemeindehalle Meitingen. 387 Meerschweinchen von 39 Ausstellern werden den Preisrichtern aus der Schweiz und Deutschland vorgestellt. Aus den Rassen und Farben werden diejenigen, die am besten beim Fell, der Körperform und der Farbe bewertet wurden prämiert. Außerdem gibt es Verkaufstiere (inklusive Beratung), eine Tombola, Kinderrätsel, Zubehör und Futter.

Die Ausstellung ist für Besucher kostenlos von 9 bis 16 Uhr geöffnet ist. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen, Torten und Kaffee bestens gesorgt. Und wer Lust hat, sein Meerschweinchen auch mal bewerten zu lassen, kann sich bei der „Liebhaberbewertung“ von 9 bis 13 Uhr vor Ort anmelden. (Bewertung ab 13 Uhr) Hier kommt es nicht auf Rassemerkmale an, es zählen der gepflegte Zustand und die Zutraulichkeit des Meerschweinchens. Die Teilnahme kostet fünf Euro und man muss kein Vereinsmitglied sein. (AZ)