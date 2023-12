Aggressiver Besucher auf dem Meitinger Weihnachtsmarkt

Mit einer Verletzung endete die Begegnung mit einem aggressiven Besucher auf dem Meitinger Weihnachtsmarkt.

Am Samstag gegen 19.20 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zum Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem 19-Jährigen auf dem Meitinger Weihnachtsmarkt. In der Folge der Auseinandersetzung verpasste der 37-Jährige dem Jüngeren einen Schlag ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Auch den hinzugezogenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der 37-Jährige äußerst aggressiv, trat nach diesen und beleidigte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und muss nun mit etlichen Anzeigen rechnen. (lig)