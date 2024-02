Auto fängt in Meitingen während der Fahrt Feuer

In Meitingen fängt ein Auto während der Fahrt Feuer. Die Feuerwehr muss einschreiten.

In Meitingen hat ein Auto am Montagmorgen Feuer gefangen. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass ein 27-Jähriger während der Fahrt auf der B2 in Richtung Donauwörth Rauch aus dem Motorraum seines Autos aufsteigen sah. Daraufhin stellte er den Wagen in einer Pannenbucht ab. Schnell entwickelte sich ein Brand mit hohen Flammen, das von der Feuerwehr Meitingen gelöscht werden musste. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Auslöser. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (jlü)