Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Meitingen und flüchtet

Ein 26-Jähriger fährt in Meitingen mit seinem Auto auf einen anderen Wagen auf, reagiert auf merkwürdige Weise und flüchtet. Das war nicht das einzige Vergehen.

Fahrerflucht nach Auffahrunfall: Am Freitag gegen 21.15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße 29 von Herbertshofen kommend in Richtung Meitingen. Der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer fuhr nach Angaben der Polizei auf den Wagen des 43-Jährigen so dicht auf, dass er schließlich gegen dessen Stoßstange stieß. Als der 43-Jährige deswegen anhielt und den anderen Fahrzeugführer auf den Unfall aufmerksam machte, warf ihm dieser fünf Euro mit den Worten "das passt so" vor die Füße und fuhr davon. Tatsächlich entstand ein Sachschaden von circa 750 Euro. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte schließlich ein 26-Jähriger als Unfallverursacher festgestellt werden. Dieser war mit 2,6 Promille deutlich alkoholisiert und wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen, sein Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt.

In der Dienststelle randaliert

In der Dienststelle fing der Mann schließlich zu randalieren an, beleidigte die eingesetzten Beamten, riss einen Desinfektionsspender aus der Verankerung und leistete bei der Unterbindung weiterer Sachbeschädigungen erheblichen Widerstand. Seinen Rausch konnte er letztendlich im Polizeiarrest ausschlafen. Den 26-Jährigen erwarten nun etliche Anzeigen. (lig)