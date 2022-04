Meitingen

12:30 Uhr

Meitingen muss bis zu 60 Millionen Euro für neue Schule und Kitas rechnen

Die Grundschule in Meitingen muss dringend erweitert werden, sie bietet nicht mehr genügend Platz für alle Schülerinnen und Schüler.

Plus Grundschulen und Kindergärten in Meitingen sind veraltet oder platzen aus allen Nähten. Nun wurden erste Studien präsentiert - die "erschlagende" Kosten offenbaren.

Von Moritz Maier

In Meitingens Schulen und Kindergärten herrscht Platznot. Nach jahrelangen Diskussionen will die Gemeinde nun reagieren. In die Gebäude soll investiert werden. Doch bei der Präsentation erster Machbarkeitsstudien muss mancher Marktgemeinderat schlucken. Die anstehenden Kosten belaufen sich auf bis zu 60 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen