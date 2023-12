Meitingen

18:15 Uhr

Containerbau bietet mehr Platz für Meitinger Grundschüler

Im Fiakerpark in Meitingen wurden Container (rechts im Bild) errichtet, um die Platznot in der Grundschule zu lindern. Dafür wurde ein Teil des Parks bebaut.

Plus In Zukunft rechnet man in Meitingen mit mehr Grundschülern. Provisorisch gibt es mit den zusätzlichen Klassenzimmern eine Lösung - anders als ursprünglich geplant.

Container weichen, Container werden bezogen. So in etwa lässt sich die aktuelle Situation in Meitingen beim Blick auf Kindergärten und Schulen beschreiben. Konkret bedeutet das: Nachdem die Container beim Kindergarten in der Gartenstraße abgebaut wurden, sollen dort wieder Flächen zum Spielen im Freien entstehen. Andernorts, im Fiakerpark, der vielen nur als Grundschulpark bekannt ist, wurden Flächen im Außenbereich abgeknapst, um alle Grundschülerinnen und Grundschüler unterzubringen.

Deswegen steht nun zwischen dem Schulgebäude und dem an den Park angrenzenden Wohngebäude ein Containerbauwerk, das für zusätzliche Klassenzimmer sorgt und mittlerweile von den Grundschülerinnen und Grundschülern bezogen werden konnte. Die Grundschulerweiterung ist damit – wenn auch zeitlich verzögert und nicht pünktlich zum Schulstart – zumindest provisorisch geglückt. Das verschaffe der Gemeinde Zeit, die nötig sei, um alle anstehenden Entwicklungen im Bereich der Grundschule und der Kinderbetreuung im Grundschulalter zu berücksichtigen. „Es gibt keinen Engpass mehr auf die nächsten vier Jahre“, erklärt Meitingens Bürgermeister Michael Higl wohlwissend, dass das Thema damit noch längst nicht vom Tisch ist.

