Meitingen

11:30 Uhr

Der Adria-Hof in Meitingen schließt endgültig

Aus für den Adria-Hof. Seite an Seite wuppten sie jahrzehntelang den Adria-Hof. Nun verabschieden sich Angelika und Branko Maretic aus der Gastronomieszene in Meitingen.

Plus Aus der traditionsreichen Wirtschaft werden Wohnungen. Das Ehepaar Maretic erklärt, warum es ausgerechnet jetzt aufgibt.

Von Steffi Brand

Nach knapp 40 Jahren als Gastwirte in Meitingen sagen Angelika und Branko Maretic endültig "Servus". Der Adria-Hof in Meitingen, ein kroatisches Restaurant in der Bernhard-Monath-Straße, schließt. Für manchen Stammgast sei es das zweite Wohnzimmer gewesen.

