Der Schnee kam wie bestellt zum Weihnachtsmarkt in Meitingen

In den Abendstunden glich der Rathausplatz in Meitingen einem Menschenmeer.

Plus Musikvorführungen, kulinarische Schmankerl, Handarbeiten und ein Nikolausbesuch - bei Winterwetter wurde der Rathausplatz zum Weihnachtsmarkt.

„Ja is denn scho wieder Weihnachten“, schmunzelte eine junge Frau in Anspielung an den von Fußballlegende Franz Beckenbauer einst gesagten Spruch. Zahlreiche Ortsvereine, Musikgruppen, Hobbykünstler, Handarbeiterinnen und Geschäftsleuten beteiligten sich auch heuer wieder am traditionellen Meitinger Jahresevent und boten Besuchern und Gästen in 30 Ständen Köstlichkeiten und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm an.

Bis in den frühen Nachmittag herrschte Schneegestöber. „Das wichtigste Utensil ist heute die Schneeschaufel um die Wege zwischen den Ständen begehbar zu machen“, sagte Anita Witzenberger vom Weihnachtsmarkt Organisationsteam. Ab den Mittagsstunden herrschte dann reges Treiben zwischen den Buden, in denen überwiegend örtliche Vereine eine große Auswahl verschiedenster kunstvoller Handarbeiten, Schmuckstücke und vor allem Speisen und Getränke anboten. Nach den einleitenden weihnachtlichen Klängen der SGL– ugendkapelle eröffnete Bürgermeister Michael Higl das Markttreiben: „Dieses Jahr ist nicht wie die anderen Jahre in denen wir immer davon haben, dass wir Schnee herbeisehnten, dieses Jahr haben wir ihn bestellt und in Überfluss erhalten“, schmunzelte Higl.

