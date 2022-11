Eine Meitingerin schreibt Filmgeschichte

Plus Raffaela Kraus, ein bekanntes Gesicht in der Marktgemeinde, präsentiert im Cineplex ihren Film, gedreht mit einer im deutschen Kino einmaligen Technik.

Ein düsterer Halloween-Abend auf Meitingens Straßen. Während draußen alles im nebligen Einheitsbrei versinkt, kämpfen im Kinosaal 4 im Cineplex fünf Jugendliche auf der Leinwand um ihr Leben. Im Horrorfilm "The Social Experiment" geht es darum, was soziale Medien aus den jungen Menschen machen. Wer opfert seine Freunde für eine Million Follower? Dass der Film hier zu sehen ist, kommt nicht von ungefähr.