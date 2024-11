Am 08. Mai 2006 wurde in der Erzdiözese Freiburg im Breisgau der Seligsprechungsprozess für Dr. Max Josef Metzger eröffnet, 18 Jahre später, am 17. November 2024 wurde der Priester seliggesprochen. Aus der Pfarreiengemeinschaft Meitingen und auch noch aus einigen umliegenden Ortschaften waren 65 Mitfeiernde im Dom zu Freiburg mit dabei.

